В ЛНР рассказали о хаотичной стрельбе ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ в ответ на российские атаки ведут хаотичные обстрелы на купянском направлении

Российские войска активно атакуют позиции Украины на купянском направлении, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают хаотичными обстрелами. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. "Ленты.ру". Боевики пытаются отвечать, но в последнее время удары носят больше хаотичный характер, поскольку огонь ведется по квадратам, а не по целям», — поделился он.

В Telegram-канале Марочко уточнил, на купянском направлении сейчас ведутся позиционные бои. Он отметил, что Российская армия наносит удары по 103-й отдельной бригаде теробороны, а также по 13-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска стали активнее обстреливать прифронтовые населенные пункты на луганском направлении. В частности, под удары попадают города Кременная и Лисичанск.