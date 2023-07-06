Захарова заявила о колониальной политике Запада в отношении Украины

МИД РФ о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры: к Украине относятся как к колонии

Планы по вывозу реликвий из Киево-Печерской лавры показывают, что Запад относится к Украине как колонии. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.

«Это традиция для колониальных держав, традиция бандитского отношения к национальному и культурному достоянию других стран, тех стран, которые они считают своими колониями. Безусловно, Украину они считают просто своей не вотчиной, а именно колонией», — высказалась о политике западных стран дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности, незаконно вывезенные с Украины, в других странах. По ее словам, это происходит давно, а сама республика уже долгое время «разбазаривает» свое культурное достояние под воздействием США.