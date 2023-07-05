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10:06, 5 июля 2023Бывший СССР

Захарова рассказала о помощи ЮНЕСКО Украине в сокрытии культурных ценностей

МИД РФ: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности в других странах

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

ЮНЕСКО помогает Украине скрывать незаконно вывезенные из республики культурные ценности на территории других стран. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Есть информация и, к сожалению, надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины, которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территорию стран ЕС», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, этот процесс был запущен давно. Представитель МИД подчеркнула, что, подвергаясь вмешательству Вашингтона, Украина уже многие годы «разбазаривает свое собственное культурное достояние».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия просила ЮНЕСКО разобраться в ситуации с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры. По его словам, в организации Москву заверили, что не имеют отношения к происходящему.

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