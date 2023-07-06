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17:00, 6 июля 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали засадить весь огород укропом

«БелНовости»: укроп в огороде способствует выздоровлению почвы и делает ее рыхлой

Фото: Unsplash

Укроп на участке может поспособствовать оздоровлению почвы и сделать ее более качественной, поэтому растением можно засадить весь огород. Воспользоваться подобным методом дачникам посоветовали в материале «БелНовости».

По данным издания, укроп способен сделать почву более рыхлой и напитать ее микроэлементами. В числе важных свойств растения также назвали способность бороться с вредителями.

Укроп рекомендовали высаживать рядом с некоторыми плодовыми культурами, в том числе с огурцами, редисом, капустой, чесноком или томатами. Однако подобное соседство запрещено для моркови, сельдерея и других зонтичных растений.

Ранее агроном рекомендовала дачникам спасать растения от болезней с помощью соды. Для борьбы с мучнистой росой у огурцов и кабачков она предложила смешать по ложке жидкого мыла, любого растительного масла и соды, а затем залить четырьмя литрами воды.

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    Нина Ташевская
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