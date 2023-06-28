Среда обитания
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19:59, 28 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с болезнями растений с помощью соды

Эксперт Коврижных: бороться с мучнистой росой у огурцов и кабачков можно с помощью соды

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Владельцам дачных участков предложили спасать растения от болезней с помощью соды. Такой совет дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

По словам эксперта, при лечении заболеваний у съедобных растений вряд ли получится прибегнуть к помощи промышленной химии — вместо нее можно воспользоваться содой, которая способна спасти их сразу от нескольких болезней. В качестве примеров проблем, которые решает применение соды, Коврижных назвала черную пятнистость, мучнистую росу, а также ложную мучнистую росу.

Так, для борьбы с мучнистой росой и ложной мучнистой росой у огурцов и кабачков Коврижных предложила смешать по ложке жидкого мыла, любого растительного масла и соды, а затем залить четырьмя литрами воды. По словам эксперта, данное средство будет действовать быстро и эффективно.

Для спасения роз и винограда от черной пятнистости специалист порекомендовала приготовить раствор, состоящий из литра воды и чайной ложки соды. После этого необходимо мгновенно опрыскать растения, так как это заболевание является достаточно серьезным.

Ранее дачникам посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с зубной пастой. Кроме того, специалисты порекомендовали посадить на участке мяту, так как это позволит отпугнуть вредителей.

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    Полина Кислицына
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