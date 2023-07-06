Умер летчик-испытатель Попов

В Подмосковье скончался летчик-испытатель Леонид Попов

В Подмосковье скончался летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, заслуженный штурман-испытатель Леонид Попов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По их данным, Попов умер на 83-м году жизни в своем доме. Причина смерти не указывается.

Леонид Попов удостоился звания Героя России за мужество и героизм, которые он проявил при испытаниях и доводке, а также при освоении новых образцов авиационной техники.

Он принимал участие в испытаниях и первых вылетах всех модификаций двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика МиГ-31, а также в ряде других экспериментов.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 103 лет умер Генерал-полковник Василий Решетников, который являлся старейшим Героем Советского Союза. Василий Решетников участвовал в ночных бомбардировках Берлина в 1942 году, ударах по Данцигу, Кенигсбергу и Сталинградской битве.