Умер старейший Герой Советского Союза

Герой Советского Союза генерал-полковник Василий Решетников скончался на 104-м году жизни

Генерал-полковник Василий Решетников, который являлся старейшим Героем Советского Союза, умер в Москве в возрасте 103 лет. Об этом руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин сообщил ТАСС.

«Василий Васильевич Решетников, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, последний из летчиков, бомбивших Берлин, скончался сегодня в Москве в госпитале на 104-м году жизни», — сказал Дерябин.

Василий Решетников участвовал в ночных бомбардировках Берлина в 1942 году, ударах по Данцигу, Кенигсбергу и Сталинградской битве. В послевоенные годы он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-95, занимал пост командующего Дальней авиацией и был заместителем главнокомандующего Военно-воздушных сил СССР.

В 2004 году Решетников поднял в воздух американский бомбардировщик времен Второй мировой войны B-25 Mitchell в возрасте 85 лет.