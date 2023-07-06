Роспотребнадзор: число заразившихся менингитом в Екатеринбурге увеличилось до восьми

Число заразившихся менингитом после вспышки инфекции в распределительном центре маркетплейса Ozon в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На 6 июля 2023 года зарегистрировано восемь случаев заболевания. (...) Все контактные по месту работы и проживания обследованы и взяты под медицинское наблюдение. На территории распределительного центра организован медицинский пост», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что на данный момент проводится вакцинация. Уже привито около 400 человек. Помимо того, сотрудники блока, где была вспышка менингита, и граждане, контактировавшие больными, проходят антибиотикопрофилактику.

О вспышке заболевания стало известно 5 июля. Тогда региональный Роспотребнадзор сообщил, что было зарегистрировано семь случаев заболевания менингитом у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Двоих зараженных спасти не удалось.