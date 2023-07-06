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20:07, 6 июля 2023Мир

Зеленский направился с визитом в Чехию

Канцелярия президента Чехии сообщила, что Зеленский направляется с визитом в Прагу

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский направился с визитом в Чехию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию президента Чехии Петра Павла.

Уточняется, что украинский лидер посетит Прагу в четверг. В столице он встретится с главой Чехии в знак благодарности за постоянную поддержку Киева.

Ранее власти Чехии и Словакии призвали обеспечить украинской стороне полную политическую поддержку. В частности, лидеры европейских стран выразили надежду на будущее членство Украины в НАТО.

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    Анастасия Заикина
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