Российского врача-диетолога осудят за получение взяток в течение семи лет

В Карелии врача-диетолога осудят за получение взяток на 1,2 миллиона рублей за семь лет

Врач-диетолог из Петрозаводска предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Карелия.

По данным следствия, обвиняемая в течение семи лет — в период с 2015 по 2022 год — ежемесячно получала взятки от представителя фирмы, с которой были заключены контракты по организации питания пациентов.

За вознаграждение врач обещала оказывать покровительство и предоставлять более выгодные условия контрактов. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей. После задержания женщина частично признала вину.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили заведующего операционным блоком больницы за взятки от пациентов.