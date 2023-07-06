Стало известно об ударе ВС России по казармам во Львове с сотнями военных ВСУ

РИА Новости: ВС России нанесли удар по казармам с сотнями военных ВСУ и технике во Львове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по казармам во Львове, в которых находилось около 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также по военной технике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

«Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории Академии сухопутных войск во Львове», — рассказал источник.

С его слов стало известно, что удар высокоточным оружием пришелся по парковой зоне академии, в которой располагалась западная бронетехника, среди них могли быть британские танки Challenger.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении в ночь на 6 июля ударов по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ. «Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — рассказали в оборонном ведомстве.