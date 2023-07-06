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20:40, 6 июля 2023Бывший СССР

Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших бойцов за одно сражение

Комбат ВСУ сообщил, что за одно сражение с ВС России потерял 100 из 420 бойцов

Командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что за один бой с Вооруженными силами (ВС) России потерял сотню лучших бойцов. Об этом он рассказал канадскому изданию CBC.

«Из 420 солдат у нас 100 убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас», — рассказал он, добавив, что батальон до сих пор не может оправиться от урона, нанесенного российскими военными.

Комбат объяснил, что вместо опытных бойцов для выполнения задач присылают группу призывников, обученных в ускоренном темпе на двухнедельных курсах. Кроме того, военный отметил качественно выстроенную оборону российских сил.

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    Алевтина Запольская
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