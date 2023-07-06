Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 6 июля 2023Мир

Стало известно о нехватке оружия у США для противостояния России и Китаю

WSJ: в случае конфликта США с Россией или Китаем оружия Вашингтону хватит на часы или дни

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США может хватить всего лишь на часы или дни. Другие жизненно важные материалы закончились бы вскоре после этого, пишет газета The Wall Street Journal.

Боевые действия на Украине выявили огромные недостатки в потенциале и организации западной оборонной промышленности, указано в материале. «США и их союзники не готовы вести затяжную войну в Тихом океане, и им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом», — подчеркивают авторы.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Греф заявил об ожидании укрепления рубля

    В России запустили конкурс для школьников и педагогов

    Стало известно о наследниках Берлускони

    Песков заявил о стремлении Украины втянуть больше стран в конфликт с Россией

    Стало известно о госпитализации депутата Вассермана

    В Госдуме заявили об отсутствии планов создавать в России закрытый интернет

    В Кремле оценили влияние на ход СВО договоренностей Украины с другими странами

    Второй заразившийся менингитом умер в Екатеринбурге

    Фитнес-тренер раскрыл главные правила сушки для похудения

    В Кремле напомнили об условии для главы ЧВК «Вагнер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости