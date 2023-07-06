Стало известно о нехватке оружия у США для противостояния России и Китаю

WSJ: в случае конфликта США с Россией или Китаем оружия Вашингтону хватит на часы или дни

В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США может хватить всего лишь на часы или дни. Другие жизненно важные материалы закончились бы вскоре после этого, пишет газета The Wall Street Journal.

Боевые действия на Украине выявили огромные недостатки в потенциале и организации западной оборонной промышленности, указано в материале. «США и их союзники не готовы вести затяжную войну в Тихом океане, и им будет трудно справиться с длительным европейским конфликтом», — подчеркивают авторы.