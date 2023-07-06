Ксавье Долан заявил о намерении завершить творческую карьеру

Канадский кинорежиссер Ксавье Долан заявил, что намерен завершить творческую карьеру

Канадский кинорежиссер Ксавье Долан заявил, что намерен завершить творческую карьеру. Его цитирует издание El Pais.

Долан поделился, что в последнее время работа приносит ему чувство разочарования. «Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что вкладывает в свою деятельность «слишком много страсти», чтобы впоследствии испытывать подобные чувства. «Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, хотя я знаю, что это не так», — добавил он.

Долан заявлял о желании уйти из индустрии еще в 2022 году. Кинематографист снял восемь художественных фильмов за два десятилетия, премьера каждого из которых состоялась на Каннском кинофестивале.

Ранее актрису Кэмерон Диас заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру.