Ксавье Долан заявил о намерении завершить творческую карьеру
Канадский кинорежиссер Ксавье Долан заявил, что намерен завершить творческую карьеру. Его цитирует издание El Pais.
Долан поделился, что в последнее время работа приносит ему чувство разочарования. «Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит», — сказал он.
Режиссер подчеркнул, что вкладывает в свою деятельность «слишком много страсти», чтобы впоследствии испытывать подобные чувства. «Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, хотя я знаю, что это не так», — добавил он.
Долан заявлял о желании уйти из индустрии еще в 2022 году. Кинематографист снял восемь художественных фильмов за два десятилетия, премьера каждого из которых состоялась на Каннском кинофестивале.
Ранее актрису Кэмерон Диас заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру.