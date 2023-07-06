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12:17, 6 июля 2023Культура

Ксавье Долан заявил о намерении завершить творческую карьеру

Канадский кинорежиссер Ксавье Долан заявил, что намерен завершить творческую карьеру

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Канадский кинорежиссер Ксавье Долан заявил, что намерен завершить творческую карьеру. Его цитирует издание El Pais.

Долан поделился, что в последнее время работа приносит ему чувство разочарования. «Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит», — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что вкладывает в свою деятельность «слишком много страсти», чтобы впоследствии испытывать подобные чувства. «Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, хотя я знаю, что это не так», — добавил он.

Долан заявлял о желании уйти из индустрии еще в 2022 году. Кинематографист снял восемь художественных фильмов за два десятилетия, премьера каждого из которых состоялась на Каннском кинофестивале.

Ранее актрису Кэмерон Диас заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру.

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    Варвара Кошечкина
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