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13:20, 22 марта 2023Культура

Кэмерон Диас заподозрили в намерении снова завершить карьеру

Daily Mail: Кэмерон Диас предположительно снова завершит карьеру

Фото: Lisa O'Connor / Globallookpress.com

Актрису Кэмерон Диас заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру. Об этом пишет
Daily Mail.

По данным газеты, после того, как артистка завершит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix, в котором вместе с ней снимаются актеры Том Брэди и Джейми Фокс, ее карьера предположительно будет завершена. Отмечается, что Диас хочет сосредоточиться на воспитании своей трехлетней дочери Рэддикс.

«Эти десятичасовые рабочие дни отнимали у нее много сил, и она ненавидит быть вдали от Рэддикс. Больше всего на свете Кэмерон любит быть мамой», — сказал источник, близкий к актрисе.

Ранее Диас заметили на съемках фильма для Netflix после восьмилетнего перерыва в карьере. Диас брала длительный перерыв в карьере, поскольку хотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни. Это время она посвятила семье и воспитанию дочери.

Актриса объявила о возвращении в кино в июне 2022 года. Знаменитость утверждала, что соскучилась по участию в съемках в фильмах.

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Варвара Кошечкина
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