На пересечении ТТК и Комсомольского проспекта в Москве загорелась заправка

В районе Хамовники в Москве загорелась автозаправка. Об этом со ссылкой на экстренные службы в четверг, 6 июня, пишет ТАСС.

ЧП произошло на пересечении ТТК и Комсомольского проспекта. «Происходит открытое горение колонки», — уточнил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло в Новолужнецком проезде. В настоящее время на месте находятся пожарные. Информация о пострадавших отсутствует.

Дополнение: Прибывшим пожарным удалось сбить открытое пламя и локализовать пожар. Тушение осложнял тот факт, что горящая колонка находится рядом с резервуаром с топливом, сообщает ТАСС.

Летом 2021 года пожар произошел на АЗС в Новосибирске. В результате инцидента пострадали 35 человек.