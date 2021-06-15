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Раскрыто состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске

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Кадр видео Telegram-канала Baza

Представитель экстренных служб раскрыл состояние 35 пострадавших в результате пожара на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, госпитализированы 20 человек. Из них десять находятся в тяжелом состоянии, еще десять, среди которых ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней степени тяжести. Остальные 15 пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Пожар на АЗС в Новосибирске произошел в понедельник, 14 июня. Огонь был полностью ликвидирован в 21:48 по московскому времени. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что причиной пожара стало незаземление газовоза. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В августе прошлого года на одной из центральных улиц Волгограда произошел мощный взрыв на заправке. Пожар, а затем взрыв произошли при заправке резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, однако затем их число увеличилось до 13. Среди пострадавших четверо пожарных, один из них получил ожоги 50 процентов тела.

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