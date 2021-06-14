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Число пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске резко выросло

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В результате пожара на газовой автозаправке в Новосибирске пострадали 16 человек. О резком росте числа пострадавших сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. «Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести [их состояния] устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», — сообщил собеседник агентства.

По факту пожара на автозаправке Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. «В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на АЗС взрываются емкости и баллоны с топливом.

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