Пожар на АЗС в Новосибирске потушен

Спасатели потушили пожар на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, пожарные пролили место пожара и разобрали завалы, в 21:48 по московскому времени огонь был полностью ликвидирован. По информации экстренных служб, в результате инцидента пострадали 35 человек, 20 из которых госпитализированы, из них десять находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало незаземление газовоза.

В августе прошлого года на одной из центральных улиц Волгограда произошел мощный взрыв на заправке. Пожар, а затем взрыв произошли при заправке резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, однако затем их число увеличилось до 13. Среди пострадавших четверо пожарных, один из них получил ожоги 50 процентов тела.