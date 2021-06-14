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Раскрыта причина пожара на АЗС в Новосибирске

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Причиной пожара на АЗС в Новосибирске стало незаземление газовоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгения Лебедева.

«Сегодня произошел хлопок газовоздушной смеси на частной газозаправочной станции. Впоследствии прошел второй хлопок газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость», — сообщил он журналистам.

Также ТАСС сообщает, что число пострадавших в результате пожара увеличилось до 33 человек. «На данный момент общее число пострадавших составляет 33 человека, 20 из них госпитализированы», — рассказал агентству источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

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