Российские пожарные спасли котенка из сильного огня на АЗС

Пожарные спасли котенка из сильного огня на АЗС в чеченском городе Аргун. Там загорелась одна из пяти цистерн, на месте происшествия работают 75 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство со ссылкой на региональное управление МЧС, из-за пожара возникла угроза взрыва. При этом жилых домов в округе не было, эвакуация людей не понадобилась.

В прошлом году сообщалось, что спасатели откачали кота, надышавшегося угарным газом. Ему сделали массаж грудной клетки и вернули питомца хозяевам.