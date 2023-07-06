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19:43, 6 июля 2023Ценности

Талибы прокомментировали запрет работы салонов красоты в Афганистане

Талибы объяснили запрет работы салонов красоты заботой о семейном бюджете афганцев

Фото: Ali Khara / Reuters

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) прокомментировало запрет работы салонов красоты в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер объяснил, что данная мера направлена на заботу о семейном бюджете афганцев. По его словам, услуги упомянутых заведений накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадьбой. При этом такие процедуры, как выщипывание бровей и наращивание волос, противоречат шариату, отметил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что талибы закрыли все салоны красоты в Афганистане.

Талибы после прихода к власти в 2021 году фактически лишили женщин всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.

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    Мария Винар
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