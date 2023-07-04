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17:09, 4 июля 2023Ценности

В Афганистане запретили работу салонов красоты

Талибы запретили работу салонов красоты в Афганистане

Фото: Jorge Silva / Reuters

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) закрыло салоны красоты в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет на работу салонов ввели в Кабуле и других провинциях государства. «Выданные лицензии и соглашения более недействительны», — говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило Министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Некоторые местные предпринимательницы рассказали журналистам, что сегодня работа женщин в салонах красоты — единственный способ обеспечить семьи.

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Представитель муниципалитета Кабула заявил, что не обладает точной информацией по поводу произошедшего.

Талибы после прихода к власти в 2021 году фактически лишили женщин всех возможностей для получения образования и работы, а также ограничили их передвижение в общественных местах без сопровождения опекуна-мужчины.

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    Майя Пономаренко
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