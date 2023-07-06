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12:58, 6 июля 2023Бывший СССР

Родственника президента Киргизии задержали из-за коррупции

В Киргизии задержали родственника президента страны Жапарова из-за коррупции на таможне
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В Киргизии задержали Улана Жапарова — родственника президента страны Садыра Жапарова. Его подозревают в причастии к коррупции на таможне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Эрбола Султанбаева.

Тот подтвердил родственные связи задержанного с президентом, уточнив, что Садыр Жапаров «потребовал принять все законные меры» в отношении подозреваемого.

«Любой гражданин, несмотря на свои родственные или другие связи, в случае совершения преступления или правонарушения будет привлекаться к ответственности по всей строгости закона», — добавил пресс-секретарь.

Уточняется, что 32-летний Улан Жапаров является сыном двоюродного брата президента. «Sputnik Кыргызстан» добавляет, что он помещен в СИЗО до 26 июля.

В декабре Садыр Жапаров раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке. По его мнению, киргизские госслужащие не должны вести документооборот только на нем.

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    Антон Похиляк
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