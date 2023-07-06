Российский военный высказался о запасах оружия у США

Капитан Дандыкин: оружие у США разбросано по всему миру

Заявления о дефиците вооружений у США могут являться преувеличением: они рассредоточены по военным базам во всем мире, а регулярное пополнение обеспечивается за счет мощного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Оружие США, в том числе и высокоточное, находится не только на территории самого государства, но и на всех американских базах, разбросанных по миру. И в Румынии, и в Германии, и в других странах. Пустые ящики там точно не стоят. Кроме того, мы видим, что вооружениями с Украиной США делятся достаточно щедро», — заметил военный эксперт.

Он не исключил, что страна, действительно, могла потратить значительную часть своих запасов в ходе различных вооруженных конфликтов и помогая Украине. Тем не менее, Дандыкин подчеркнул, что на развитие ВПК страны выделены бюджеты, достаточные для обеспечения всех нужд США в военном направлении.

«Аппетиты у ВПК огромные, прибыль он получает колоссальную, особенно с учетом убыли оружия в Европе. Думаю, запасов у США достаточно. В любом случае, если бы оружия у страны не хватало, помощь Украине она бы не оказывала», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США может хватить всего лишь на часы или дни. Другие жизненно важные материалы закончились бы вскоре после этого.

