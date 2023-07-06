Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 6 июля 2023Мир

Российский военный высказался о запасах оружия у США

Капитан Дандыкин: оружие у США разбросано по всему миру

Фото: Cheney Orr / Reuters

Заявления о дефиците вооружений у США могут являться преувеличением: они рассредоточены по военным базам во всем мире, а регулярное пополнение обеспечивается за счет мощного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Оружие США, в том числе и высокоточное, находится не только на территории самого государства, но и на всех американских базах, разбросанных по миру. И в Румынии, и в Германии, и в других странах. Пустые ящики там точно не стоят. Кроме того, мы видим, что вооружениями с Украиной США делятся достаточно щедро», — заметил военный эксперт.

Он не исключил, что страна, действительно, могла потратить значительную часть своих запасов в ходе различных вооруженных конфликтов и помогая Украине. Тем не менее, Дандыкин подчеркнул, что на развитие ВПК страны выделены бюджеты, достаточные для обеспечения всех нужд США в военном направлении.

«Аппетиты у ВПК огромные, прибыль он получает колоссальную, особенно с учетом убыли оружия в Европе. Думаю, запасов у США достаточно. В любом случае, если бы оружия у страны не хватало, помощь Украине она бы не оказывала», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США может хватить всего лишь на часы или дни. Другие жизненно важные материалы закончились бы вскоре после этого.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

    В Госдуме высказались о возможности мобилизации

    Россиянка впала в кому после 40 выпитых пачек парацетамола

    В Госдуме намекнули на резкое повышение ключевой ставки для защиты рубля

    Премьер Финляндии назвал условие восстановления отношений с Россией

    Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

    Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США

    Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

    Пытавшийся совершить покушение на королеву назвал себя ситхом из «Звездных войн»

    Зеленский рассказал о желании всей Украины ускорить контрнаступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости