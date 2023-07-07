Появилось видео нападения с зеленкой на адвоката Пономареву в Москве

«112» опубликовал видео нападения с зеленкой на адвоката Пономареву в Москве

Появилось видео нападения с зеленкой на адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву на автобусной остановке на Рублевском шоссе. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, что злоумышленник был один. Он целенаправленно идет к остановке, а после того как обливает зеленкой женщину, скрывается. Один из очевидцев пытается его догнать.

Сама Пономарева предположила, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. Адвокат рассказала, что за ней и ее семьей давно следят. Кроме того, неизвестные ранее облили ее автомобиль белой краской.

После инцидента у нее диагностировали ожог глаз второй степени.

О нападении на подмосковного адвоката стало известно в пятницу, 7 июля.

Совет АПМО решил обратиться к руководству следственных органов с требованием тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении Пономаревой.

