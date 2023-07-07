Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество по Украине

Hürriyet: Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в пятницу, 7 июля, в Стамбуле вновь предложит ему помощь в урегулировании конфликта в стране. Об этом написала газета Hürriyet.

По данным издания, Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество в урегулировании на Украине. Кроме того, лидеры двух стран обсудят обмен пленными между Россией и Украиной. Анкара готова приложить усилия для реализации этого вопроса.

Президенты также обсудят продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Москва еще не приняла окончательное решение по этому вопросу. По данным Hürriyet, Россия не намерена продлевать действие соглашение, поскольку часть сделки, связанная с экспортом зерновых и удобрений, не выполняется.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен приехать в Турцию и встретиться с Эрдоганом перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. По данным телеканала Habertürk, встреча лидеров двух стран пройдет 7 июля.