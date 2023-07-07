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02:35, 7 июля 2023Мир

Байдена призвали противостоять восточной периферии НАТО

Guardian призвала Байдена противостоять восточной периферии НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Джо Байдену не следует разделять энтузиазм восточной периферии НАТО, поскольку продолжение конфликта на Украине не является интересом страны. С таким мнением выступили главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в материале для британской газеты The Guardian.

Авторы отметили, что на саммите в Вильнюсе НАТО столкнется с давлением со стороны союзников Киева в Центральной и Восточной Европе. Среди них — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Чехия.

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«На наш взгляд, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и основные государства НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении "победы" над Москвой», — призвали в публикации.

Продолжение конфликта на Украине противоречит интересам США, поскольку национальная безопасность страны зависит от надежных отношений с Россией. Такой подход поможет преодолеть разрыв между Востоком и Западом, утверждают авторы статьи.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.

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    Марина Совина
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