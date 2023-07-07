Guardian призвала Байдена противостоять восточной периферии НАТО

Президенту США Джо Байдену не следует разделять энтузиазм восточной периферии НАТО, поскольку продолжение конфликта на Украине не является интересом страны. С таким мнением выступили главный редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел и бывший советник Госдепартамента Джеймс Карден в материале для британской газеты The Guardian.

Авторы отметили, что на саммите в Вильнюсе НАТО столкнется с давлением со стороны союзников Киева в Центральной и Восточной Европе. Среди них — Польша, Эстония, Латвия, Литва и Чехия.

«На наш взгляд, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы Байден и основные государства НАТО не поддались понятному, но глубоко неуместному энтузиазму восточной периферии в отношении "победы" над Москвой», — призвали в публикации.

Продолжение конфликта на Украине противоречит интересам США, поскольку национальная безопасность страны зависит от надежных отношений с Россией. Такой подход поможет преодолеть разрыв между Востоком и Западом, утверждают авторы статьи.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.

