Концерт Алены Швец отменили за полтора часа до его начала

Концерт певицы Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала

Концерт исполнительницы хита «Первое свидание» Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка должна была выступить на сцене концертного зала Milo Concert Hall, однако сначала организаторы мероприятия объявили о переносе концерта на 45 минут, а потом о его полной отмене по техническим причинам. Сама певица никак не прокомментировала отмену шоу.

Сообщается, что возле здания собралась группа поклонников артистки, многие из которых приехали на выступление из области. Организаторы концерта сообщили, что деньги за билеты можно вернуть в местах их приобретения.

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в Ташкенте, запланированный на конец октября, перенесли на неопределенный срок «по техническим причинам».