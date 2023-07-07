Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:19, 7 июля 2023Культура

Концерт Алены Швец отменили за полтора часа до его начала

Концерт певицы Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала

Концерт исполнительницы хита «Первое свидание» Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за полтора часа до его начала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка должна была выступить на сцене концертного зала Milo Concert Hall, однако сначала организаторы мероприятия объявили о переносе концерта на 45 минут, а потом о его полной отмене по техническим причинам. Сама певица никак не прокомментировала отмену шоу.

Сообщается, что возле здания собралась группа поклонников артистки, многие из которых приехали на выступление из области. Организаторы концерта сообщили, что деньги за билеты можно вернуть в местах их приобретения.

Ранее стало известно, что концерт Григория Лепса в Ташкенте, запланированный на конец октября, перенесли на неопределенный срок «по техническим причинам».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    «Белые ходоки» с капельницами попали на видео в центре Москвы

    ЦБ высказался о снижении ставки по ипотеке

    Названы главные конкуренты новых китайских автомобилей в России

    Фермер спас корову от напавшей на нее львицы и попал на видео

    Профессор назвала самый легкий способ заражения возбудителем менингита

    Раскрыты подробности самого популярного фестиваля России

    Психолог рассказала о трудностях общения с нарциссами

    Парламент Молдавии проголосовал за выход из МПА СНГ

    Экономику Китая уличили в карательных мерах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости