Концерт Лепса в Узбекистане перенесли на неопределенный срок

Концерт Лепса в Ташкенте перенесли на неопределенный срок «по техническим причинам»

Концерт Григория Лепаса в Ташкенте, запланированный на конец октября, перенесли на неопределенный срок «по техническим причинам». Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры Узбекистана.

Отмечается, что концертная программа российского исполнителя была запланирована на 23 октября этого года во Дворце «Дружбы народов». В ведомстве добавили, что всем, кто уже приобрел билеты, деньги будут возвращены.

Ранее сообщалось, что концерт Лепса, запланированный в одном из городов Киргизии, отменили. Мероприятие должно было пройти 2 августа в ресторане Blonder Pub города Чолпон-Ата. Причины такого решения не уточняются.

В июне выступление артиста отменили в Казахстане после призывов местных жителей. Выступление должно было состояться 8 июля в городе Конаеве, однако руководство компании Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для концерта, объявила о разрыве договора с Лепсом в одностороннем порядке.