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21:22, 6 июля 2023Культура

Концерт Лепса отменили в Киргизии

В Киргизии отменили концерт Григория Лепса, запланированный на 2 августа в Чолпон-Ате
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Концерт российского певца Григория Лепса, запланированный в одном из городов Киргизии, отменили. Об этом сообщили представители концертной площадки, пишет РИА Новости.

Мероприятие должно было пройти 2 августа в ресторане Blonder Pub города Чолпон-Ата. Причины отмены выступления российского артиста не раскрываются. Отмечается, что возможной причиной произошедшего могло послужить возмущение активистов, осуждающих российскую спецоперацию.

4 июля Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео.

В июне концерт Лепса отменили в Казахстане после призывов местных жителей. Выступление должно было состояться 8 июля в городе Конаеве, однако руководство компании Makao Luxury Village Resort, которая должна была предоставить площадку для концерта, объявила о разрыве договора с Лепсом в одностороннем порядке.

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    Марина Совина
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