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11:20, 7 июля 2023Путешествия

Блогер описал море в Анапе фразой «вонь неимоверная»

Блогер описал море на пляже «Морелето» в Анапе фразой «жесть и ужас»

Российский блогер описал состояние моря в Анапе фразой «просто жесть и ужас». Увиденное мужчина снял на видео, ролик опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На распространенных в сети кадрах видно, что море на городском пляже «Морелето» заросло водорослями, а берег покрылся грязной жижей. «И люди купают тут своих детей, — рассказывает россиянин. — Вонь стоит неимоверная. Потом говорят ротавирус, а запретов на купание никаких нет».

Мужчина выразил надежду, что в ближайшее время пляж и воду очистят от грязи. «Видно, что техника работала, но, по всей видимости, не до конца все убрали», — добавил он.

Тем временем большая часть подписчиков раскритиковала видео блогера. «Я не понимаю, где вы это находите, — написала одна из пользовательниц соцсети. — Уже третью неделю отдыхаем в Витязево, вода просто сказка — прозрачная и чистая».

«Ну, вы такое выкладываете, и люди боятся ехать в Анапу», — написала другая.

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    Фариза Бацазова
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