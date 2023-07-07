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11:13, 7 июля 2023Россия

Назван срок безопасной покупки арбузов

Диетолог Соломатина: арбузы лучше покупать во второй половине августа

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

Арбузы, как правило, вызревают во второй половине августа при хорошей погоде. Существуют и более ранние сорта, но есть риск, что в них будет повышено количество нитратов, потенциально опасных для некоторых групп людей. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Последние исследования говорят о том, что зашкаливающего количества нитратов в арбузах сегодня почти не встречается. Конечно, есть ягоды, выращенные с их применением, но их не так много. В основном, наши арбузы при хорошей погоде вызревают в августе, ближе ко второй половине», — сказала диетолог.

Соломатина предостерегла от покупки слишком ранних арбузов: хоть такие случаи и редки, но с повышенным содержанием нитратов все же можно столкнуться. Это, в свою очередь, может быть опасно для детей, беременных женщин, пожилых людей.

Вообще арбузы очень полезны. Там много полезной клетчатки, магния, аминокислот, которые выводят соли мочевой кислоты, молочную кислоту. Также в этой ягоде много калия, он оказывает мочегонное действие, снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему

Елена Соломатинадиетолог

При выборе арбуза Соломатина рекомендует ориентироваться на его внешние характеристики: ягода не должна быть слишком крупной и блестящей.

«Блестящий арбуз, как правило, недоспелый. Также смотрит на желтое пятно: чем ярче оно будет, тем лучше. А вот сухой хвостик, кстати, может говорить не только о том, что арбуз созрел, но и о том, что он просто слишком долго лежал», — добавила диетолог.

Ранее диетолог Софи Тротман заявила, что для поддержания здоровья и улучшения работы мозга надо есть больше овощей и фруктов красного, синего и фиолетового цвета. Они помогают снизить риск опасных заболеваний, вызванных хроническим воспалением.

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    Наталия Белова
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