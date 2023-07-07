Шансы ВСУ освоить истребители F-16 при помощи авиасимуляторов оценили

Полковник Литовкин: одних авиасимуляторов будет недостаточно для освоения ВСУ F-16

Учебные авиасимуляторы, которые Чехия планирует передать Украине для освоения пилотами истребителя F-16, помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако их будет недостаточно для работы с этим типом вооружения на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Симуляторы — это полезная вещь, и пилотам на них надо тренироваться. Конечно, это может приблизить поставки F-16, но в данном случае подготовка летчиков — это даже не четверть дела», — объяснил эксперт.

Симуляторы — это хорошо, но это то же самое, что вам дать игровую приставку для обучения правилам дорожного движения, но самого автомобиля и дорог, по которым он будет ездить, не будет

Виктор Литовкин военный обозреватель, полковник в отставке

В связи с этим он подчеркнул, что для эффективной работы истребителей Украине будет необходимо создать всю нужную для полетов инфраструктуру.

«Важно создать инфраструктуру для этих самолетов: аэродромы, где будет не только посадочная площадка, но и командирская вышка, радиолокационные станции, которые будут следить за воздухом, технико-эксплуатационные части, которые будут обслуживать самолеты перед и после вылета, ангары по хранению самолетов, склады для боеприпасов и так далее», — объяснил Литовкин.

Ранее, как сообщал ТАСС, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага передаст Киеву учебные авиасимуляторы, чтобы обучение летчиков также проходило непосредственно на Украине. Он уточнил, что Чехия поможет с обучением летчиков для истребителей F-16. Более того, Фиала подтвердил, что Прага поставит Киеву и другую дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты.