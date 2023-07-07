Сексолог дала совет о действиях при вскрывшейся измене

Сексолог Мышкина: чтобы сохранить брак после измены, нужно заново выстраивать доверие

Сексолог Анастасия Мышкина рассказала, что делать, чтобы сохранить брак или отношения после измены. Совет о действиях при вскрывшейся неверности она дала в беседе с «Сиб.фм».

Чтобы справиться с ситуацией, паре нужно проделать большую работу, сказала Мышкина. «Заново выстраивать доверие, учиться заново понимать друг друга, устанавливать правила в отношениях и соблюдать их», — перечислила она.

Сексолог добавила, что оба партнера должны понять, могут ли они смириться с изменой. «Если изменили вам, то сможете ли вы это не припоминать партнеру и попробовать простить? Если изменили вы, то готовы ли вы дать гарантии, что это больше не повторится? Готовы ли вы улучшать нынешние отношения и работать над созданием доверия?» — говорит она. По словам Мышкиной, если есть сомнения, скорее всего, отношения сохранить не удастся.

Ранее радиоведущая и секс-блогер Яна Хокинг рассказала о возможной причине измен. По ее мнению, подталкивающей к неверности ошибкой является продолжительный отказ от секса одного из партнеров.

