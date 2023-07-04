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09:32, 4 июля 2023Забота о себе

Названа толкающая на измену ошибка в отношениях

Секс-блогер Яна Хокинг: отсутствие секса толкает к разводу или измене

Фото: Marcos Paulo Prado / Unsplash

Отсутствие секса в браке подталкивает к разводу или измене, считает радиоведущая и секс-блогер Яна Хокинг. В авторской колонке для News.com.au она назвала отчаянный способ спасти платонический брак.

Хокинг, рассказывая о браке своей подруги, задумалась о причине измен. По ее мнению, подталкивающей к неверности ошибкой является продолжительный отказ от секса одного из партнеров. Хокинг объяснила, что в сексуальной близости важен не только половой акт, но и связь, которая возникает в процессе между людьми, ощущение единения и эксклюзивности. Когда один из супругов всегда не хочет секса, второй партнер, по мнению Хокинг, скучает по моментам близости и ощущает, что его толкают на измену или развод.

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Секс-блогер подчеркнула, что парам с такими проблемами обязательно следует откровенно поговорить друг с другом, обратиться к психологу и попробовать вместе решить проблему. Если все это окажется бесполезным, она посоветовала пойти на отчаянный шаг — предложить открытый брак. «Очевидно, что это подходит не всем, и нет сомнений, что ревность может сыграть большую роль и развалить такие отношения окончательно. Но если другие варианты не работают, я думаю, стоит подумать об этом», — отметила Хокинг. Она объяснила свою позицию тем, что всегда лучше говорить правду, чем врать, пытаясь скрыть измену.

Ранее Яна Хокинг дала совет давно состоящим в браке парам, как поддержать страсть в отношениях. Она предложила писать друг другу сообщения с эротическим содержанием.

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    Екатерина Улитина
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