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08:31, 22 мая 2023Забота о себе

Назван простой способ добавить искру в отношения

Яна Хокинг: эротические сообщения добавят страсть в отношения

Фото: carballo / Shutterstock / Fotodom

Эротическая переписка поможет поддерживать страсть в романтических отношениях, убеждена радиоведущая и секс-блогер Яна Хокинг. Простой способ оживить чувства и добавить искру она назвала в авторской колонке для News.com.au.

Хокинг считает, что сообщения с пикантными намеками являются самой недооцененной частью отношений. По ее мнению, они помогают решить сразу несколько важных задач. «Правильное эротическое сообщение поднимет настроение в любой хмурый день. Оно идеально сочетается с чашкой утреннего кофе и поездкой на работу в час пик. Это просто хорошее начало выходного дня», — сказала Хокинг.

Помимо этого, сообщение сексуального содержания способно уменьшить напряжение между партнерами, если они находятся на грани ссоры, считает Хокинг. Она добавила, что в эротических сообщениях партнеры могут легко обсудить табуированные темы, на которые им сложно говорить лицом к лицу: потребности в постели, замечания и желание получить новый опыт.

Если у вас когда-либо были длительные отношения, вы знаете, что привычная сексуальная жизнь может стать скучной, и, смею сказать, постной. Ты устал, ты немного возбужден, так что просто двигайся и старайся не уснуть

Яна Хокинградиоведущая и секс-блогер
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Хокинг посоветовала отправлять сексуальные сообщения сразу после пробуждения партнера, во время деловой встречи и в любой момент, когда он этого не ожидает. Коуч полагает, что это будет подогревать страсть в отношениях и заставит влюбленных больше думать друг о друге. «К тому же это повышает самооценку. Отправьте партнеру сексуальное фото, а затем просто наслаждайтесь похвалой и комплиментами в свой адрес», — дала совет Хокинг.

Коуч предупредила, что вести эротическую переписку следует лишь с партнером, который заслужил доверие. Кроме того, никогда не нужно отправлять фотографии, на которых видны татуировки, шрамы или другие приметы, помогающие определить личность.

Ранее Яна Хокинг перечислила способы, которые помогут быстро забыть о болезненном расставании. По ее мнению, в этом помогут спорт и работа.

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Екатерина Улитина
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