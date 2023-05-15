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12:42, 15 мая 2023Забота о себе

Перечислены способы быстро забыть о тяжелом расставании

Радиоведущая Яна Хокинг: работа и спорт помогут быстрее забыть о тяжелом расставании

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Занятия спортом и концентрация на работе помогут быстрее забыть о тяжелом расставании, считает австралийская радиоведущая Яна Хокинг. Действенные способы справиться с сердечными муками она перечислила в своей колонке для News.com.au.

Первым делом, по мнению Хокинг, после расставания необходимо хотя бы на время прекратить любое общение с бывшими возлюбленными. Она посоветовала отключить уведомления об их действиях во всех социальных сетях, а также заблокировать звонки и смс. Следующий шаг, говорит Хокинг, — отвлечься от грустных мыслей и занять себя чем-то полезным.

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Яна Хокинградиоведущая

Хокинг советует в период после расставания вести активную социальную жизнь: записаться на курсы, не отказываться от приглашений друзей погулять по парку или выпить чашку кофе. Беседа с близким человеком может стать своего рода бесплатной психотерапией, уверена ведущая. Еще один доступный способ улучшить настроение, по ее словам, — пойти в спортзал, обновить гардероб и прическу. Хокинг предупредила, что целью преображения должно быть собственное удовольствие, а не желание вернуть бывшего.

В случае если избежать общения с партнером после разрыва невозможно, Хокинг советует не выказывать свое волнение, обиду или злость. По ее мнению, лучшая стратегия поведения — спокойствие и невозмутимость. В заключение она предложила тем, кто болезненно переживает разрыв с партнером, пойти на терапию с психологом, который поможет восстановить душевное равновесие.

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Екатерина Улитина
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