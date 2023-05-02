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07:02, 2 мая 2023Забота о себе

Раскрыта причина женской лжи об оргазмах

Радиоведущая Яна Хокинг: женщины лгут об оргазмах из-за навязанных поп-культурой убеждений

Фото: Unsplash

Австралийская радиоведущая Яна Хокинг раскрыла причину, по которой женщины лгут мужчинам о своих оргазмах. Своим мнением она поделилась в авторской колонке для New York Post.

По словам Хокинг, представления о женской и мужской сексуальности формируются под воздействием фильмов и поп-культуры. Зачастую именно из-за навязанных ими ложных убеждений мужчины совершают ошибки в постели, а женщины решают симулировать оргазмы.

Согласно большинству фильмов, все, что должен сделать мужчина — это прижать женщину к стене или принять стандартную миссионерскую позу, и уже через несколько секунд она стонет от восторга. Проблема в том, что в реальной жизни это так не работает

Яна Хокинградиоведущая

Ведущая подчеркнула, что в отличие от образов на экране, настоящие женщины не могут быстро настроиться на близость. Им нужны прелюдия, игривость и слова, демонстрирующие уверенность и вовлеченность партнера. Помимо этого, Хокинг посоветовала мужчинам не доверять стереотипу, согласно которому половой акт для женщин является кульминацией и основной составляющей секса.

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Ведущая добавила, что в ошибках мужчин есть доля вины и самих женщин, которые симулируют оргазмы. Она посоветовала им не вводить партнеров в заблуждение, а давать верные подсказки.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс назвала способы быстро доставить удовольствие партнеру. По ее мнению, совместный просмотр порно и непристойные беседы помогут ускорить достижение оргазма.

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Екатерина Улитина
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Раскрыта причина женской лжи об оргазмах
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