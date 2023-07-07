В сети появились фото 57-летней Синди Кроуфорд без ретуши

Папарацци запечатлели 57-летнюю модель Синди Кроуфорд в салоне красоты

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд попала в объектив папарацци и порадовала фанатов в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

57-летняя манекенщица была запечатлена во время посещения салона красоты в Санта-Монике. Так, она появилась в заведении в легкой блузке белого цвета, светло-зеленых расклешенных джинсах и открытых босоножках. Кроме того, ее образ дополнили кожаная сумка в тон обуви, солнцезащитные очки и обилие ювелирных украшений. Видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а сами кадры не отретушированы.

Читатели портала восхитились внешним видом Кроуфорд, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она просто возрастная женщина, которой тоже иногда необходимо подкрасить волосы», «Она выглядит как нормальная женщина для своего возраста — без визажистов и фильтров», «Как классно, что она не обращалась к хирургам в отличие от своих сверстниц, которые выглядят из-за этого очень странно», «Очень красиво стареет», — высказывались они.

В феврале Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для нового номера арабского Vogue. На опубликованном фото манекенщица позирует в облегающем комбинезоне черного цвета, оформленном принтом с изображением жемчужного ожерелья. При этом ее образ дополнили остроносые сапоги с перьями и бусы.