57-летняя Синди Кроуфорд снялась в облегающем комбинезоне для Vogue

57-летняя модель Синди Кроуфорд снялась в облегающем комбинезоне для Vogue

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд снялась в откровенном наряде для нового номера арабского Vogue. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото 57-летняя манекенщица позирует в облегающем комбинезоне черного цвета, оформленном принтом с изображением жемчужного ожерелья. При этом ее образ дополнили остроносые сапоги с перьями и бусы. Также визажисты сделали акцент на губы знаменитости, нанеся на них красную помаду, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в объемные локоны.

В описании к публикации Кроуфорд заявила, что, несмотря на возраст, она не отказывается от работы моделью. «Я не хочу быть частью того послания общества, которое говорит женщинам определенного возраста: "Тебе нужно закончить сейчас". У меня возникает один вопрос после этого — почему?» — высказалась звезда.

Ранее Синди Кроуфорд показала желаемую прическу и подверглась критике в сети. Манекенщица опубликовала в соцсетях снимок из собственной гардеробной, на котором она запечатлена в черном бюстгальтере и без макияжа. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость примерила накладную рваную прямую челку.