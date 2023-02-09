56-летняя Синди Кроуфорд показала желаемую прическу и была обругана в сети

Модель Синди Кроуфорд опубликовала снимок с прямой челкой и подверглась критике в сети

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала желаемую прическу и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя манекенщица опубликовала снимок из собственной гардеробной, на котором она запечатлена в черном бюстгальтере и без макияжа. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость примерила накладную рваную прямую челку. «Нет, это челка не из-за травмы, просто примеряю!» — пояснила Кроуфорд изменения во внешности.

Подписчики не оценили внешний вид модели и предостерегли ее от перемены имиджа. «Если ты захотела измениться, лучше покрасься», «Нет, челка это не ваше», «Абсолютно не подходит под лицо», «Поверь, оно того не стоит!», «Совершенно не идет», — обругали изображение звезды поклонники.

Ранее в феврале Синди Кроуфорд сравнили с пенсионеркой из-за нового наряда. Манекенщица надела укороченный бомбер фиолетового цвета и юбку длины миди со множеством блестящих пайеток бренда Le Superbe. При этом в качестве обуви она выбрала черные босоножки на высокой шпильке.