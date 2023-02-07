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11:19, 7 февраля 2023Ценности

56-летнюю Синди Кроуфорд сравнили с пенсионеркой из-за нового наряда

Супермодель Синди Кроуфорд подверглась критике в сети из-за юбки длины миди в пайетках

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд подверглась критике в сети из-за яркого наряда. Соответствующие кадры и комментарии появились на сайте Daily Mail.

56-летняя манекенщица опубликовала ролик, на котором она позирует в коридоре отеля с бокалом в руках. Знаменитость надела укороченный бомбер фиолетового цвета и юбку длины миди со множеством блестящих пайеток бренда Le Superbe за 327 фунтов стерлингов (почти 28 тысяч рублей). При этом в качестве обуви она выбрала черные босоножки на высокой шпильке.

Читатели издания не оценили новый образ телезвезды и сравнили ее с пенсионеркой в многочисленных комментариях под размещенным видео. «Такой принт вас старит», «Похожа на бабушку», «Вы будто бабушка на фотографии», «Неудачный выбор одежды», — высказывались фанаты.

В ноябре 2022 года Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднеется кружевное нижнее белье. Кроме того, она примерила длинную юбку и пиджак на голое тело.

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Майя Пономаренко
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