На строительство туристического кластера в Дагестане направят миллиард рублей

Туристический кластер «Абрикосовая долина» построят в Дагестане за 1 млрд рублей

На строительство нового туристического кластера в Гумбетовском районе Дагестана направят один миллиард рублей. О планах относительно нового проекта сообщается на сайте правительства Дагестана.

Отмечается, что строительством будут заниматься ООО «Сулак Капитал» и ООО «Агро-Тур "Чирката"». Площадь глэмпинга составит 4,7 гектара. Она будет представлять домики и шатры с набором услуг пятизвездочного отеля. Новый объект планируется разместить на территории бывшего консервного завода «Джи».

Как уточнили в пресс-службе, инвестиции в проект составят порядка миллиарда рублей, возведение объекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств. Согласно имеющимся планам, строительство кластера займет три года.

Ранее стало известно, что в Тульской области создадут туркластер к 650-летию Куликовской битвы.