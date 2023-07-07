Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:36, 7 июля 2023Экономика

Дерипаска предрек США «час расплаты»

Миллиардер Дерипаска: до часа расплаты США за санкционный раж осталось три года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж». Такая публикация появилась в его Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, до него «осталось года три, три с половиной». Дерипаска также добавил ссылку на статью The Financial Times (FT). В ней издание отметило, что после публикации данных о рекордной занятости в США доходность двухлетних казначейских облигаций страны достигла 5,12 процента, самого высокого уровня с 2007 года, а эталонных десятилетних облигаций — 4,08 процента. Это вызвало массовый отток инвесторов с рынка акций и снижение индексов западных фондовых бирж.

В публикации также отмечается, что рост доходности облигаций может говорить о росте инфляции и скором повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023

Ранее Дерипаска заявил, что доля доллара в международной финансовой системе уже через три года уменьшится минимум на 20 процентов, а китайского юаня — наоборот, увеличится до 20 процентов. По словам миллиардера, на фоне объективного увеличения роли Китая в мировой экономике доллар гегемонии не удержит.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые обстреляли территорию России из «Богданы» снарядами Excalibur

    «Роскосмос» предложил партнерам создавать национальные сегменты РОС

    Зеленский рассказал о роли США в поставках дальнобойного оружия

    Стало известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

    Мужчина получил согласие на брак от девушки и сорвал джекпот на следующий день

    Российского чиновника арестовали по обвинению в хищении денег на нужды СВО

    Глава МАГАТЭ рассказал о поисках взрывчатки на Запорожской АЭС

    Для дачников задумали ввести лимит на кур

    Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером

    Шесть человек погибли при взрыве на российском заводе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости