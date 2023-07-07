Миллиардер Дерипаска: до часа расплаты США за санкционный раж осталось три года

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж». Такая публикация появилась в его Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, до него «осталось года три, три с половиной». Дерипаска также добавил ссылку на статью The Financial Times (FT). В ней издание отметило, что после публикации данных о рекордной занятости в США доходность двухлетних казначейских облигаций страны достигла 5,12 процента, самого высокого уровня с 2007 года, а эталонных десятилетних облигаций — 4,08 процента. Это вызвало массовый отток инвесторов с рынка акций и снижение индексов западных фондовых бирж.

В публикации также отмечается, что рост доходности облигаций может говорить о росте инфляции и скором повышении ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС).

Ранее Дерипаска заявил, что доля доллара в международной финансовой системе уже через три года уменьшится минимум на 20 процентов, а китайского юаня — наоборот, увеличится до 20 процентов. По словам миллиардера, на фоне объективного увеличения роли Китая в мировой экономике доллар гегемонии не удержит.