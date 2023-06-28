Дерипаска призвал готовиться к краху гегемонии доллара

Дерипаска пообещал прекращение гегемонии доллара через три года

Доля доллара в международной финансовой системе уже через три года уменьшится минимум на 20 процентов, а китайского юаня — наоборот увеличится до 20 процентов, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя статью Financial Times о сохранении американской валютой доминирующего положения в ближайшем десятилетии.

По словам миллиардера, на фоне объективного увеличения роли Китая в мировой экономике доллар гегемонии не удержит. «Он может сохранить где-то 25 процентов по итогам этого переломного десятилетия, но и то, в случае, если они смогут избежать дефолта или глубокой реструктуризации выпущенных обязательств, которые они приняли на себя при обслуживании своего громадного, ничем не обеспеченного долга», — спрогнозировал Дерипаска судьбу доллара США.

При этом бизнесмен отметил, что сам больше верит в мультивалютную финансовую систему с участием валют всех стран двадцатки, которая упростится с развитием цифровых валют. «Как люди обошлись без телеграфа/факса/телекса при организации расчетов, так и SWIFT уйдет на обочину», — резюмировал он.

В марте 2023 года Олег Дерипаска призвал россиян продать доллары, купить немного евро и активно инвестировать в китайскую валюту и традиционный защитный актив — золото. Так он отреагировал на заявление автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки о будущем экономическом кризисе в США.