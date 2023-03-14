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14:56, 14 марта 2023Экономика

Дерипаска посоветовал россиянам быстро продать доллары

Дерипаска: пришло время быстро продавать доллары и покупать евро, много юаней и золота
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Россиянам следует начать быстро продавать доллары, купить немного евро и активно инвестировать в китайскую валюту и традиционный защитный актив — золото, посоветовал бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram.

Таким образом он отреагировал на заявление автора бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки о будущем экономическом кризисе в США. Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, написал в своем аккаунте в Twitter, что рекомендует инвесторам покупать больше золота, серебра и биткоинов. Дерипаска опубликовал в своем посте ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business.

«Если веселый инвестор окажется прав даже на 10 процентов, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», — заявил российский предприниматель.

Ситуация на рынках стала меняться на фоне обострившегося банковского кризиса в США. 10 марта стало известно о банкротстве крупнейшего банка в Кремниевой долине Silicon Valley Bank (SVB). Через несколько дней из-за системных рисков также был закрыт нью-йоркский Signature Bank. Опасения инвесторов во всем мире относительно замедления экономического роста резко выросли, и 13 марта после открытия торгов обвалились не только американские, но и европейские фондовые рынки.

Bitcoin от TradingView

При этом положительно на критическое положение банков отреагировали криптовалюты. Только в ходе торгов 13 марта биткоин вырос на 17,8 процента, до 24,27 тысячи долларов, следует из данных площадки Coinmarketcap. В ходе торгов 14 марта криптовалюта продолжает дорожать.

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Мария Грушко
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