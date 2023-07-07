Россиянкам назвали выдающие плохой вкус детали внешнего вида

Визажистка Марина Гуторова заявила россиянкам, что наращенные ресницы выдают плохой вкус

Стилистка и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам выдающие плохой вкус детали внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт обратила внимание на наращенные ресницы, заросшие брови и отросший маникюр. В последнем случае Гуторова посоветовала делать маникюр без цветного покрытия, поскольку потрескавшийся лак на ногтях сильно бросается в глаза.

Кроме того, специалистка заявила, что многие девушки носят вечерний макияж в дневное время. По ее мнению, плотно нанесенный на кожу тональный крем, яркие оттенки теней и помады придают образу вульгарности. Вдобавок она выделила прическу, которая не сочетается с макияжем и одеждой.

В заключение собеседница издания порекомендовала обладательницам проблемного типа кожи избегать тональных средств с плотными текстурами. Данные продукты действительно могут замаскировать покраснения, но при этом подчеркнут все неровности.

Ранее директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам маникюр, который выдает в них провинциалку. В первую очередь эксперт обратила внимание на обилие стразов и выбеленный френч. Подобные дизайны являются устаревшими и смотрятся на ногтях вульгарно, считает Котова.