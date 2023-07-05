Россиянкам назвали выдающий в них провинциалку маникюр

Директор по обучению Котова: обилие стразов в маникюре выдает в россиянках провинциалок

Директор по продукту и обучению сети салонов «Пальчики» Варвара Котова назвала россиянкам маникюр, который выдает в них провинциалку. Соответствующий комментарий специалистки поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

В первую очередь эксперт обратила внимание на обилие стразов и выбеленный френч. Подобные дизайны являются устаревшими и смотрятся на ногтях вульгарно, считает Котова. В связи с этим Котова посоветовала присмотреться к шиммеру, хромированным оттенкам и «обратному френчу» (перевернутый французский маникюр, у которого лунка располагается у основания ногтя — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, признаками провинциальной девушки являются квадратная форма ногтей, которая была особенно популярна в 1980-х годах. «Как ни странно, куда более актуальны острые стилеты, классическая миндалевидная форма и мягкий квадрат. Вызывающе длинные ногти также ушли на второй план», — пояснила она.

Помимо прочего, по мнению Котовой, не стоит прибегать к матовому покрытию и многочисленным узорам, в частности логотипам и вензелям. «Трафаретные рисунки на ногтях навевают ассоциации с детской раскраской», — заявила собеседница издания и порекомендовала сделать выбор в пользу дизайнов с морскими сюжетами.

В мае Варвара Котова раскрыла связь между характером девушки и цветом ее маникюра. Эксперт рассказала, что красные оттенки подчеркивают романтическую натуру человека, а также желание все держать под своим контролем. Голубые и синие тона чаще всего выбирают очень организованные девушки.