Раскрыта связь между характером девушки и цветом ее маникюра

Директор по обучению Варвара Котова: красный цвет маникюра выбирают романтичные девушки

Директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова раскрыла связь между характером девушки и цветом ее маникюра. Соответствующий комментарий специалистки поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

Эксперт рассказала, что красные оттенки подчеркивают романтическую натуру человека, а также желание все держать под своим контролем. Голубые и синие тона чаще всего выбирают очень организованные девушки.

Котова отметила, что желтый цвет указывает на непоседливый характер. Однако те, кто стремится к спокойствию в своей жизни, скорее всего, будут выбирать приглушенные, нюдовые и пастельные тона. «Обычно они очень открыты и стремятся к естественности», — добавила она.

Помимо прочего, эксперт уточнила, что зеленые и травянистые оттенки означают стремление к внутреннему порядку. «Зеленый цвет часто говорит о натуре рефлексирующей и сложной. Поэтому зеленый маникюр может послужить сигналом для их возлюбленных и супругов», — пояснила Котова.

Также собеседница издания обратила внимание на тех девушек, которые добавляют к своему маникюру стразы и блестки. По ее мнению, это означает, что его обладательнице не хватает радости в жизни. Что касается девушек с розовым цветом ногтей, то они могут быть склонны к спонтанным решениям.

В апреле мастер маникюра Алекс Конрад из США раскрыла связь характера девушки и формы ее ногтей. По словам эксперта, миндалевидные ногти предпочитают милые, а квадратные — осторожные клиентки. Кроме того, специалистка отметила, что «стилеты» выбирают обладательницы стервозных черт личности.